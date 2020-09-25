Работать с предельной самоотдачей и добиваться результатов, слышать людей и учитывать справедливую критику. Такое напутствие дал президент избранным в Единый день голосования губернаторам. Их в этом году 20.

Двух утвердили местные парламенты - в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Остальных - в 18 регионах - выбирали жители. Президент кампанию оценил - итоги убедительные. Теперь надо оправдать доверие избирателей.

Корреспондент Георгий Гривенный собрал все рекомендации главы государства. Подробнее смотрите в видеорепортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России. Он заявил, что по сравнению с другими странами, где вводят жесткие ограничения, в нашей стране дело обстоит гораздо лучше.