Владимир Путин дал напутствие избранным губернаторам — видео
В Единый день голосования в 18 регионах выбирали руководителей. Российский лидер пообщался с новыми главами регионов.
Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил, 5-tv.ru
Работать с предельной самоотдачей и добиваться результатов, слышать людей и учитывать справедливую критику. Такое напутствие дал президент избранным в Единый день голосования губернаторам. Их в этом году 20.
Двух утвердили местные парламенты - в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Остальных - в 18 регионах - выбирали жители. Президент кампанию оценил - итоги убедительные. Теперь надо оправдать доверие избирателей.
Корреспондент Георгий Гривенный собрал все рекомендации главы государства. Подробнее смотрите в видеорепортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России. Он заявил, что по сравнению с другими странами, где вводят жесткие ограничения, в нашей стране дело обстоит гораздо лучше.
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