В Москве иномарка с «крутыми» номерами сбила дочь основателя Hungry Boys — видео

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Виктория Андреева
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Девочка экстренно госпитализирована в больницу святого Владимира.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко

В центре Москвы иномарка с «крутыми» номерами ЕКХ 888 («Еду как хочу» — расшифровка — Прим.ред.) сбила малолетнего ребенка. Очевидцы публикуют в сети кадры с места ДТП.

По данным 5-tv.ru, ЧП произошло на улице Покровке. Водитель Toyota, двигаясь по полосе для общественного транспорта, не заметил выбежавшую на пешеходный переход девочку. Она, в свою очередь, немного отстала от опередившей ее мамы и бегом пыталась пересечь проезжую часть. Несмотря на то, что иномарка ехала с небольшой скоростью, предотвратить столкновение водитель не успел.

Позже выяснилось, что пострадавшая — дочь основателя рекламного агентства Hungry Boys Владилена Ситникова. В результате ДТП девочка получила несколько травм и ссадин и до прибытия скорой помощи оставалась лежать на проезжей части. В настоящее время ею занимаются врачи детской клинической больницы святого Владимира.

Личность водителя пока остается неизвестной. По данным свидетелей, иномарка могла быть служебным транспортом.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС и ЦОДД. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Соцсети

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын экс-губернатора Архангельской области разбился насмерть в ДТП.

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