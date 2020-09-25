«Не хочется быть стадом овец»: певица Фрида призвала отказаться от бодипозитива

Солистка одной из самых эпатажных групп 90-х «Полиция нравов» Фрида на личном опыте объяснила, почему мода на бодипозитив — тенденция, ведущая в никуда.

В интервью для 5-tv.ru певица призналась, что, как и многие современные женщины, является феминисткой и не видит в этом ничего плохого. Если только ярые активистки не переступают грани «добра и зла». В частности, вопреки элементарным правилам приличия нарочито демонстрируют свои недостатки, невежество и прочие «слабости».

«Я считаю, что так поступаю девушки, обиженные на мужчин, которые пытались что-то доказать, но у них ничего не вышло. Милые девушки, если вы хотите действительно что-то доказать — доказывайте. Но девушка должна быть чиста, выбрита, красива накрашена, с маникюром, педикюром — это лично мое мнение. Феминистка ты, не феминистка, но должна быть очень аккуратной, чистой, хорошо пахнущей особой!» — настаивает артистка.

Фрида вспомнила, как несколько лет назад в знак протеста побрилась налысо вместе с коллегой по цеху. Конечно, выглядело это очень экстравагантно, но все-таки лучше, чем современные девушки, хвастающиеся густой растительностью на ногах или подмышками, считает она.

«Я понимаю тех девчонок, которые показывают свои подмышки и говорят: „А мы вот такие!“. Но девочки! Ну, лучше налысо побрейтесь, честное слово. <…> Самовыражайтесь, но не так. А то мы с вами попадем в XIX век. Хотя, и в XIX веке женщины уже что-то придумывали с этим. Не хочется быть стадом овец, — констатировала певица.

И в заключение добавила: если хочется быть услышанным, то слова необходимо подкреплять поступками.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему звезда Comedy Woman Надежда Ангарская не поддерживает бодипозитив.