«Вы за бодипозитив? А я нет»: Ангарская показала себя до диеты
Звезда Comedy Woman показала, как выглядела до того, как начала бороться с лишним весом.
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Фото, видео: Instagram @nadezhdaanga
Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская решила ответить хейтерам, которые развернули кампанию против ее похудения. Он выложила свои фото до и после того, как начала заботиться о своем весе, а также резко высказалась по поводу тех, кто ее травит.
«Какой вам нравится Ангарская? Весом 130 кг? А после родов еще больше? Вы за бодипозитив? А я нет! Когда-то даже отдавала последние деньги на зал. Потому что тяжело жить в теле весом 130 кг! Тяжело!» — откровенно призналась звезда.
В финале своего поста она все же призвала людей быть добрее друг к другу и отметила, что за время диет и тренировок смогла подать пример другим девушкам, которые мечтают скинуть лишние килограммы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Ангарская показала подписчикам, как худеть весело.
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