Единственный в мире атомный лихтеровоз прибыл в Петербург

Единственный в мире атомный контейнеровоз прибыл в Петербург из Петропавловска-Камчатского. На его борту в специальных рефрижераторах тысячи тонн дальневосточных морепродуктов.

Рейс выполнен в рамках поручения президента по снижению стоимости рыбы. «Севморпуть» построили специально для Российской Арктики. Порт Северной столицы — единственный, который можно использовать для доставки подобных грузов в европейскую часть страны.

«Это более 200 40-фунтовых ревконтенеров. Хочу обратить внимание, что это ревконейнеры, в которых на всем пути соблюдается температурный режим и которые позволяют доставить груз в целости и сохранности в Санкт-Петербург. В дальнейшем он уже пойдет по своим точкам», — рассказал председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков.

В Росрыболовстве сегодня заверили: бесперебойные поставки будут обеспечены. Пандемия не повлияла на промышленный вылов рыбы.

«В целом идем сейчас с небольшим превышением показателей по вылову по сравнению с прошлым годом. Ожидаем, что свыше пяти миллионов тонн мы сможем к следующему году добыть», — отметил руководитель федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Глава ведомства отметил, что Россия по сравнению с прошлым годом также увеличила производство рыбной продукции. Коронавирусные преграды не помешали нарастить и экспорт российской рыбы.