В Крыму анонсировали строительство уникальной опреснительной установки

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Виктория Андреева
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Глава республики Сергей Аксенов уверяет, что это позволит раз и навсегда решить вопрос с водоснабжением населения.

В Крыму анонсировали строительство уникальной опреснительной установки

Фото: TASS / YAY

Первая в России гигантская опреснительная установка вскоре появится на территории Крыма. Строительство уникальной станции анонсировал глава республики Сергей Аксенов на совещании по вопросам водоснабжения 25 сентября.

По словам чиновника, президент РФ Владимир Путин лично поручил Минпромторгу разработать проектный план относительно инициативы. Он также отметил, что результаты будут представлены в ближайшие две недели.

«Могу сказать, что в стране таких проектов никто никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет здесь, будет уникальным и впервые в истории будет это сделано», — цитирует Аксенова «Крыминформ».

По имеющейся информации, возведение установки планируется на прибрежной территории в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма.

В рамках совещания Сергей Аксенов обсудил и вопрос корректного водоснабжения населения города Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов. Глава республики отметил: в ближайшее время завершится бурение трех скважин, которые будут давать около десяти тысяч кубометров воды в сутки. Еще 40 тысяч кубов ежедневно будет поступать из трех подземных водозаборов.

Так, даже при условии длительной засухи ситуацию с водообеспечением вышеуказанных территорий удастся наладить к марту 2021 года.

Как известно, сразу 29 населенных пунктов Крыма перешли на почасовую подачу питьевой воды и ее подвоз на фоне дефицита в скважинах. Проблема обусловлена перекрытием украинской стороной Северо-Крымского канала в 2014 году, обеспечивавшего до 90% потребностей полуострова. Помощь в решении вопроса оказывало Минобороны РФ, инициировавшее строительство трубопровода, по которому вода из Тайганского водохранилища Белогорского района может перебрасываться в Симферополь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма.

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