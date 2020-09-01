ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительные данные о водоснабжении Крыма. Помимо прочего, представителей организации заинтересовали действия украинских властей, перекрывших поставки пресной воды на полуостров. Об этом в интервью РИА Новости сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Еще в мае депутат призвала ООН осудить преступные действия правительства Незалежной и принять меры по обеспечению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

«Спустя три месяца мной получен официальный ответ. <…> В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — отметила Наталья Поклонская.

Зампред думского комитета добавила, что уже подготовлен соответствующий запрос на имя главы Республики Крым Сергея Аксенова в рамках взаимодействия с ООН в части соблюдения прав человека.

Украина до воссоединения Крыма с Россией обеспечивала порядка 85% поставок пресной воды на полуостров из Днепра через Северо-Крымский канал. Подача живительной влаги в республику была прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ спасло Крым от засухи.