ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма

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Василий Заика
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Управление Верховного комиссара организации по правам человека заинтересовалось действиями украинских властей, перекрывшими поставки пресной воды на полуостров.

Фото, видео: ТАСС / Павлишак Алексей; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительные данные о водоснабжении Крыма. Помимо прочего, представителей организации заинтересовали действия украинских властей, перекрывших поставки пресной воды на полуостров. Об этом в интервью РИА Новости сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Еще в мае депутат призвала ООН осудить преступные действия правительства Незалежной и принять меры по обеспечению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

«Спустя три месяца мной получен официальный ответ. <…> В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — отметила Наталья Поклонская.

Зампред думского комитета добавила, что уже подготовлен соответствующий запрос на имя главы Республики Крым Сергея Аксенова в рамках взаимодействия с ООН в части соблюдения прав человека.

Украина до воссоединения Крыма с Россией обеспечивала порядка 85% поставок пресной воды на полуостров из Днепра через Северо-Крымский канал. Подача живительной влаги в республику была прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ спасло Крым от засухи.

Тема:
Украинский кризис
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