«С песней по жизни» — Дробыш опубликовал в сети видео госпитализации Валерии
Что конкретно случилось с певицей продюсер не сообщил, но на кадрах видно, что все в приподнятом настроении.
Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Instagram @vdrobysh
Продюсер и композитор Виктор Дробыш опубликовал на своей странице в Instagram неожиданное видео с участием певицы Валерии. На кадрах знаменитость лежит на каталке и медики увозят ее в карету «скорой помощи».
«ВАЛЕРИЯ!!!!! С песней по жизни. Как же я, всё-таки люблю эту сильную, красивую женщину. Люблю по-братски (эта инфа для Тани и Ёси). P. S. Конечно, чтобы набрать много просмотров я должен был написать: Страшная трагедия в семье Пригожина. Но шутить на эту тему не хочу. Всем здоровья», — подписал пост Дробыш (пунктуация и орфография автора сохранена — Прим.ред.).
К слову, все участники событий находятся в приподнятом настроении, что вселяет надежду — если и с Валерией что-то случилось, то не очень страшное.
Информация уточняется.
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