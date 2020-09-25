В МИД РФ не исключили версию «постановки» в деле блогера Навального

МИД РФ высказал предположение, что ситуация с блогером Алексеем Навальным изначально могла быть спланированной операцией с целью уличить российскую сторону в якобы применении химического оружия.

Как следует из комментария, опубликованного ведомством 25 сентября, на подобные мысли российских дипломатов натолкнули действия правительства Германии. В частности, их стремление поскорее забрать введенного в кому блогера на лечение в клинику Charite, настойчивое желание представителей Бундесвера лично присутствовать при его транспортировке, а также выделение целого кортежа для его сопровождения из аэропорта.

Настораживает МИД РФ и подключение к решению вопроса высшего военно-политического руководства ФРГ. А именно: присвоение Навальному статуса «гостя канцлера» Ангелы Меркель.

«Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — подчеркнули в ведомстве.

Дипломаты напомнили, что и сегодня немецкая сторона продолжает препятствовать проведению корректной доследственной проверки по факту инцидента с блогером. В частности, иностранные коллеги намеренно игнорируют запросы Генеральной прокуратуры РФ, а также ее апелляции к экспертам ОЗХО.

«Опасная» бутылка

Подвергли сомнению представители российского МИД и теорию о том, что на бутылке, из которой перед вылетом мог пить блогер, якобы обнаружены следы высокотоксичного вещества.

Во-первых, потому что факт транспортировки емкости из Томска в Германию был сокрыт и является нарушением уголовно-процессуальных процедур в РФ. Во-вторых, при передаче бутылки «из рук в руки» ни соратники Алексея Навального, ни представители Бундесвера, ни медработники ФРГ не использовали защитные костюмы. Следовательно, если бы вещество действительно было, то все участники процесса должны были серьезно пострадать. Но этого, как известно, не произошло.

Кроме того, поражает и настойчивость экспертов из ФРГ, Швеции и Франции, уверяющих, что якобы обнаруженное боевое вещество принадлежит к группе «Новичок». Этот факт свидетельствует лишь о том, что ряду стран-участниц НАТО и Евросоюза хорошо знакомы свойства и характеристики данного химического элемента.

«В некоторых из них, к примеру, в США выдавались патенты на их применение в военных целях, что само по себе показательно, в том числе и в контексте истории с Навальным», — отметили в МИД РФ.

Заинтересованность ОЗХО

По мнению дипломатов, участие в провокации мог принимать и Технический секретариат ОЗХО. Ведь все то время, пока ситуация с блогером была в подвешенном состоянии его представители постоянно контактировали с Берлином. Однако этот факт иностранцы также тщательно пытались сокрыть.

«В Техсекретариате было хорошо известно, что ситуация с Навальным непосредственным образом затрагивает Россию, однако его руководство, давно погрязшее в политических интригах, предпочло в очередной раз проигнорировать свои обязательства и долго „ломало комедию“, скрывая свою вовлеченность с подачи Берлина в историю с российским гражданином», — говорилось в комментарии.

В заключение, представители МИД РФ напомнили, что омские медики, фактически, спасшие жизнь Алексею Навальному, сразу передали все имеющиеся результаты его проб немецким коллегам. Те, в свою очередь, не считают необходимым обсуждать с кем-либо и подтверждать свои догадки. Таким образом, до сих пор слова об «отравлении» блогера веществом из группы «Новичок» не были подкреплены хоть каким-то медицинским заключением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с Алексеем Навальным, назвал поведение западных партнеров «переходом всех рамок приличия».