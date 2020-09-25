Самолет рухнул в пригороде Харькова — видео
Очевидцы сообщают о доносящихся взрывах.
Фото, видео: globallookpress.com, Cоцсети
Самолет рухнул в пригороде Харьковской области Чугуеве. Класс авиалайнера и подробности пока неизвестны. Об авиакатастрофе сообщил Telegram-канал «Нетипичный Харьков». В социальных сетях появились первые видео с места происшествия. На кадрах видно, что потерпевшее крушение воздушное судно объято пламенем.
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