Самолет рухнул в пригороде Харьковской области Чугуеве. Класс авиалайнера и подробности пока неизвестны. Об авиакатастрофе сообщил Telegram-канал «Нетипичный Харьков». В социальных сетях появились первые видео с места происшествия. На кадрах видно, что потерпевшее крушение воздушное судно объято пламенем.