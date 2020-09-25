Глава МВД Франции назвал терактом резню в центре Парижа

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Виктория Андреева
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Вопиющий инцидент произошел 25 сентября у бывшего здания редакции Charlie Hebdo.

Глава МВД Франции назвал терактом резню в центре Парижа

Фото: REUTERS

«Актом исламистского терроризма» назвал нападение на прохожих возле бывшего здания редакции Charlie Hebdo глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Свое мнение о случившемся государственный деятель выразил в эфире телеканала France 2.

«Очевидно, что это акт исламистского терроризма, это почерк исламистских террористов. Это очередное кровавое нападение на нашу страну, на журналистов», — заявил госслужащий.

Вопиющий инцидент произошел в Париже на улице Николя Аппера в пятницу, 25 сентября. Неизвестный мужчина с мачете в руках нанес несколько ранений четырем прохожим и скрылся с места ЧП на метро. Среди пострадавших оказались двое сотрудников ИА First Lines.

Министр МВД Франции уточнил, что вскоре после инцидента были задержаны двое подозреваемых. Один из них — 18-летний выходец из Пакистана. По словам Жеральда Дарманена, ранее он уже попадал в поле зрения спецслужб, как человек с возможными радикальными взглядами. В настоящее время его личность устанавливается. Однако уже известно, что подозреваемый дал признательные показания и сообщил, что перебрался в страну около трех лет назад.

Уточнялось также, что в ходе следственно-розыскных мероприятий были задержаны еще пять человек в возрасте от 24 до 37 лет при обыске в доме у одного из вышеупомянутых подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru показал фото с места кровавой резни возле бывшего здания редакции Charlie Hebdo в Париже.

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