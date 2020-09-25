Названо уточненное число погибших в авиакатастрофе под Харьковом

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 133

Как сообщили власти Украины, всего на борту самолета находилось 27 человек. 25 из них погибли.

Названо уточненное число погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Фото: Facebook.com/olexiykucher.kh

Власти Украины навали уточненную информацию по погибшим и пострадавшим в авиакатастрофе под Харьковом. По предварительным данным, в результате крушения АН-26 погибли 25 человек. Двое получили травмы.

Всего на борту воздушного судна в момент инцидента находилось 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Одного курсанта из Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины не допустили к учебному полету.

По факту авиакатастрофы началось расследование по статье УК Украины «Нарушение правил полета». Об этом заявили в офисе Генпрокурора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выжившие курсанты могли выпрыгнуть из самолета до крушения под Харьковом. В качестве предположительной причины крушения рассматривается отказ левого двигателя самолета.

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