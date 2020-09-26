Курсант чудом избежал гибели в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом

Курсант Харьковского университета воздушных сил Украины имени Кожедуба чудом избежал гибели в авиакатастрофе Ан-26 в районе Чугуева. Как сообщает командование вооруженных сил Незалежной, Александр Харченко в самый последний момент не был допущен на злополучный борт. Причины, по которым молодого человека отстранили от полета, в ведомстве предпочли не озвучивать.

«Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было», — говорится в сообщении ВС Украины.

Тем временем бывший военный прокурор Незалежной Анатолий Матиос со ссылкой на собственные источники заявил о возможной причине крушения Ан-26 с курсантами на борту. По его словам, летный экипаж мог ошибочно принять автодорогу за взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября неподалеку от Чугуева Харьковской области во время захода на посадку. На борту воздушного судна находились 27 человек. В результате столкновения с землей и последующего пожара 25 человек погибли. Двое курсантов с ожогами 90% поверхности тела госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ошибка пилота могла стать причиной крушения АН-26 под Харьковом.