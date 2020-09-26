Какой витамин снижает риск смертности из-за коронавируса?

Ученые из Медицинской школы университета Бостона становили зависимость между уровнем витамина D в организме больных коронавирусом и шансами на их излечение. Выяснилось, что его дефицит может грозить смертью в период пандемии.

Свое исследование специалисты опубликовали в журнале PLOS ONE, пишет РИА Новости. Для анализа они взяли образцы крови у 235 пациентов с подтвержденным COVID-19 прямо в момент поступления в больницу. Эксперты фиксировали все изменения состояния испытуемых и отслеживали связь с маркером уровнем витамина D в крови.

В результате ученым удалось установить, что достаточное количество витамина D в крови у людей старше 40 лет может снизить смертность на 51,5%. Также это помогало предотвратить развитие некоторых осложнений от COVID-19, включая и цитокиновый шторм.

Помогает витамин D остановить и само заражение коронавирусом. Согласно более ранним исследованием, при достаточном его уровне в крови риск подхватить болезнь снижается сразу на 54%. Это касается и обычных простуд.

Впрочем, витамин D не поможет, если пациент болен гриппом. Врачи полагают, что тогда организм больного будет слишком ослаблен и не сможет противостоять заражению.

Медики порекомендовали жителям северных стран, где мало солнца, принимать витамин D в добавках, особенно в холодное время года. Это актуально и для Москвы, где сейчас выводят из резерва больничные койки на фоне роста заражений коронавирусом, пишет «Утро.ру».

Ранее 5-tv.ru писал, что все больше стран мира стали объявлять о второй волне коронавируса.