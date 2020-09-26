Телеведущий и общественный деятель Владимир Познер в рамках интервью KP.RU объяснил, почему американцы воспринимают Россию как врага и агрессора. Ведущий авторской программы связал это с необъективным освещением средствами массовой информации происходящего в нашей стране.

По словам Познера, общественное мнение формируется на основе того, как события подают СМИ, а американское телевидение и газеты порой искажают их. В США «показывают только отрицательные картинки о России».

«И там (в Америке — Прим. ред.) считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их», — пометил Владимир Познер.

Кроме того, известный журналист заметил, что однобокая подача информации характера как для американских, так и для российских СМИ, что «приводит к очень отрицательному результату».

«Нам показывают погромы, разгромы, пожары, но никто не объясняет, почему это происходит. И волей-неволей большинство людей говорят: „вот эти черномазые, они такие-сякие, правильно, что их давят“, и прочее», — заявил общественный деятель.

Также он отметил, что таким образом работают и государственные организации, и частные корпорации. В России и Америке они действуют одинаково в определенных политических условиях.

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