Почему американцы воспринимают Россию как врага — объяснил Владимир Познер

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Татьяна Меркер
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Общественный деятель заговорил о недоверии к средствам массовой информации.

Почему американцы воспринимают Россию как врага — объяснил Владимир Познер

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Телеведущий и общественный деятель Владимир Познер в рамках интервью KP.RU объяснил, почему американцы воспринимают Россию как врага и агрессора. Ведущий авторской программы связал это с необъективным освещением средствами массовой информации происходящего в нашей стране.

По словам Познера, общественное мнение формируется на основе того, как события подают СМИ, а американское телевидение и газеты порой искажают их. В США «показывают только отрицательные картинки о России».

«И там (в Америке — Прим. ред.) считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их», — пометил Владимир Познер.

Кроме того, известный журналист заметил, что однобокая подача информации характера как для американских, так и для российских СМИ, что «приводит к очень отрицательному результату».

«Нам показывают погромы, разгромы, пожары, но никто не объясняет, почему это происходит. И волей-неволей большинство людей говорят: „вот эти черномазые, они такие-сякие, правильно, что их давят“, и прочее», — заявил общественный деятель.

Также он отметил, что таким образом работают и государственные организации, и частные корпорации. В России и Америке они действуют одинаково в определенных политических условиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Союз журналистов России присудил Джулиану Ассанжу премию «Солидарность».

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