Союз журналистов России присудил Джулиану Ассанжу премию «Солидарность»

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Молодцова Анна
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Глава Союза Владимир Соловьев заявил, что вручение премии основателю WikiLeaks является важным сигналом Западу.

Союз журналистов России присудил Джулиану Ассанжу премию «Солидарность»

Фото: PA Images/ТАСС

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа

Союз журналистов России (СЖР) присудил премию «Солидарность» основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Как рассказал глава Союза Владимир Соловьев, вручение премии 8 сентября состоялось не случайно — именно в этот день отмечается Международный день солидарности журналистов. Соловьев напомнил, что в данный момент в Лондоне проходит второй этап судебного процесса об экстрадиции Ассанжа в США.

По его словам, их коллега всю свою жизнь «положил на алтарь борьбы за правду и свободы слова».

«Мы не сомневались, кому вручить эту премию. Мы решили вручить ее Джулиану Ассанжу — настоящему борцу за свободу слова», — сообщил ТАСС глава СЖР.

При этом Соловьев подчеркнул, что присуждение премии именно Ассанжу является сигналом Западу, что СЖР поддерживает тех, кто и «про них правду пишет и говорит».

Председатель Союза рассказал, что Ассанж уже уведомлен о награде. Он выразил желание передать денежную часть премии в пользу семей погибших журналистов.

Джулиан Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется конфиденциальная информация о деятельности некоторых правительств, в том числе США. В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах, из-за чего, боясь экстрадиции, с 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. Американские власти обвинили его по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Сейчас Ассанж находится в лондонской тюрьме. В случае выдачи США ему грозит до 175 лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Лукашенко объяснил, почему задержали Марию Колесникову на границе с Украиной.

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Задержание Джулиана Ассанжа
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