Светлану Ходченкову признали главной российской актрисой десятилетия

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Татьяна Меркер
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В рейтинг также вошли Александра Бортич, Кристина Асмус и Вера Брежнева.

Светлану Ходченкову признали главной российской актрисой десятилетия

Фото: ТАСС / Radoslaw Nawrocki

Ресурс «Бюллетень кинопрокатчика» составил рейтинг главных российских актрис десятилетия. Звезд кино оценивали по числу проектов с их участием, числу главных ролей, участию в зарубежных проектах, количеству наград на фестивалях и кинопремиях, общей медийности и числу фолловеров в Instagram.

Первое место в ТОП-10 присудили актрисе Светлане Ходченковой, известной по ролям в фильмах: «Довлатов», «Викинг» и голливудских картинах «Росомаха: бессмертный» и «Шпион, выйди вон».

На втором месте, с существенным отставанием от Ходченковой расположилась Александра Бортич. Критики насчитали в ее копилке 15 фильмов и семь главных ролей.

Замкнула тройку Елена Лядова. Зрители знают актрису по фильмам «Левиафан», «Географ глобус пропил» и «Елена».

В десятку также вошли Вера Брежнева, Кристина Асмус, Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 актрис, ставших мамами в тайне от широкой публики.

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