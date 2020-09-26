Бойтесь своих желаний: смерть курсантов под Харьковом напророчили в сети

Крушение самолета в Харьковской области минувшей ночью потрясло общественность. Авиакатастрофа унесла жизни молодых курсантов Харьковского университета Воздушных сил и членов экипажа Ан-26.

За несколько часов до случившегося пользователь Facebook «напророчил» смерть бойцов. Он опубликовал снимок группы курсантов, стоящих на полигоне. На фоне можно рассмотреть тот самый Ан-26Ш, который рухнул вечером 25 сентября под Харьковом.

Пользователь сети, каких принято называть «диванными экспертами», сопроводил снимок ехидным комментарием. Даже актуальную эпидемию коронавируса упомянуть не забыл.

«Я не понял. А где средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование? Фоткаются они тут, понимаешь, а через две недели кому Воронеж бомбить?» — написал радикально настроенный юзер.

Facebook @Alexander Kovalenko

Трагедия унесла жизни 26 человек. Двое из курсантов успели выпрыгнуть из самолета до его крушения, после чего их доставили в медучреждении в крайне тяжелом состоянии. Уже в больнице состояние одного из спасшихся молодых летчиков ухудшилось. Спасти его не удалось.

Служба безопасности подтвердила, что перед крушением у самолета отказал левый двигатель, и пилот воздушного судна запрашивал у диспетчера разрешения на посадку на одном — правом двигателе. Через пять минут произошла авиакатастрофа.

По предварительной информации, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также рассматриваются такие версии, как ненадлежащее исполнение обязанностей или техобслуживания. По словам главы Минобороны страны, скорее всего, разбившийся Ан-26 зацепил крылом землю при аварийной посадке.

На месте крушения самолета уже были найдены черные ящики. Продолжаются поиски двоих членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента крушения самолета Ан-26 под Харьковом.