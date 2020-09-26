Глава МВД возложил цветы в Севастополе в память о державших оборону милиционерах

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в рамках рабочего визита в Севастополь почтил память сотрудников МВД, внесших вклад в оборону города в годы Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил пресс-центр ведомства.

Государственный деятель и глава севастопольского УМВД в сопровождении почетного караула на катерах дошли до места дислокации 35-й береговой батареи — последнего рубежа обороны Севастополя. Именно здесь состоялась торжественная церемония возложения живых цветов и венков на воду, завершившаяся трехкратным залпом салюта.

«Владимир Колокольцев стал первым руководителем МВД в постсоветский период, который принял участие в этом торжественном мероприятии», — говорилось в сообщении.

Кроме того, глава МВД РФ побывал на открытии уникальной экспозиции Народного музея Севастопольской полиции имени Казакевича. Тематика выставки: подвиги правоохранителей в годы Великой Отечественной войны (1941-1942) при обороне города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил документы к наградам погибшего во времена ВОВ героя Василия Бузина.