Мастер-класс по легкому поведению: турецкую певицу арестовали за распространение порно

Турецкую певицу Тугбу Экинчи арестовали за распространение порно

Карма в действии — турецкая певица, которая называла россиянок женщинами легкого поведения, оказалась в центре большого скандала.

Тугбу Экинчи по иронии судьбы задержали за распространение материалов сексуального характера через социальные сети.

«По правде говоря, ни одна женщина не сравнится с русской девушкой. Но нет смысла брать и привозить русскую сюда. Ни ее культура нам не подходит, ни она сама не может привыкнуть к этим местам. До женитьбы получите удовольствие, не пойми неправильно, это буквально их работа», — говорила певица Тугба Экинчи.

Суд постановил заключить певицу под стражу.

Видимо, карма решила: раз уж ты так хорошо разбираешься в легком поведении, покажи мастер-класс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине рассматривают возможность полной легализации порноиндустрии для получения дополнительных налоговых поступлений в военный бюджет. По данным The Wall Street Journal, сейчас производство, распространение и хранение порнографических материалов в стране запрещены и наказываются лишением свободы на срок до семи лет, однако теневой рынок продолжает существовать при поддержке коррумпированных правоохранителей.

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