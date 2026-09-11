Мастер-класс по легкому поведению: турецкую певицу арестовали за распространение порно
Ранее артистка назвала россиянок доступными женщинами.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Турецкую певицу Тугбу Экинчи арестовали за распространение порно
Карма в действии — турецкая певица, которая называла россиянок женщинами легкого поведения, оказалась в центре большого скандала.
Тугбу Экинчи по иронии судьбы задержали за распространение материалов сексуального характера через социальные сети.
«По правде говоря, ни одна женщина не сравнится с русской девушкой. Но нет смысла брать и привозить русскую сюда. Ни ее культура нам не подходит, ни она сама не может привыкнуть к этим местам. До женитьбы получите удовольствие, не пойми неправильно, это буквально их работа», — говорила певица Тугба Экинчи.
Суд постановил заключить певицу под стражу.
Видимо, карма решила: раз уж ты так хорошо разбираешься в легком поведении, покажи мастер-класс.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине рассматривают возможность полной легализации порноиндустрии для получения дополнительных налоговых поступлений в военный бюджет. По данным The Wall Street Journal, сейчас производство, распространение и хранение порнографических материалов в стране запрещены и наказываются лишением свободы на срок до семи лет, однако теневой рынок продолжает существовать при поддержке коррумпированных правоохранителей.
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