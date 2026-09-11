Красивый жест: Моди подарил Путину древний индийский трактат

Моди подарил Путину древний индийский трактат

Премьер-министр Индии Нарендра Моди преподнес в подарок президенту РФ Владимиру Путину русскоязычное издание древнеиндийского трактата «Тирукурал». Красивый жест политик сделал в начале переговоров с российским лидером.

«Тирукурал» — это национальный индийский сборник стихотворных афоризмов на тамильском языке. Подарок поистине высокого уровня — трактат считается одной из самых древних и наиболее почитаемых книг индийского народа тамилов.

Переговоры лидеров двух стран состоялись на полях саммита БРИКС. Встреча прошла в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан» в Нью-Дели. Ранее 5-tv.ru писал, что после переговоров Путин и Моди отправились на международную промышленную выставку «Иннопром. Индия».

Помимо встречи с Моди в графике Путина также переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абий Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

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