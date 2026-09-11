ЦИК РФ пригласила для наблюдения на выборах в Госдуму 12 международных миссий

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

Они уже начали работу в России.

Сколько международных наблюдателей будет на выборах в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Для наблюдения за выборами в Государственную думу Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пригласили 12 международных миссий. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Международные наблюдатели уже начали работу в России. Памфилова отметила, что всем миссиям были предоставлены документы о ходе подготовки к сентябрьским выборам.

«Они попросили нас представить все материалы, мы им все предоставили», — сказала глава ЦИК, выступая с речью на заседании.

Также Памфилова напомнила, что прежде они уже сотрудничали с международными наблюдателями. Кроме того, у последних есть уникальный опыт. Как рассказала председатель ЦИК, они следили за тем, как проходит голосование на дому.

«Они деликатно присоединились к поквартирному обходу и лично познакомились с тем, как организована эта работа», — сказала Памфилова, отметив, что это был уникальный опыт для всех участников процесса.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. В парламент будут избраны 450 депутатов. Россияне, находящиеся за рубежом, также смогут проголосовать. Избирательные участки будут работать в 152 государствах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько россиян пойдут голосовать на предстоящие выборы. По данным ВЦИОМ, пятипроцентный барьер на выборах преодолеют четыре партии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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