ФАС оштрафовала сеть Sunlight за фейковый уход с рынка

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Карина Бернтгольц
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С жалобой в ведомство обратился недовольный клиент, заявивший об обмане организации.

ФАС оштрафовала сеть Sunlight за фейковый уход с рынка

Фото: depositphotos.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Волгоградской области оштрафовала Sunlight на 400 тысяч рублей за фейковый уход с рынка. Как сообщается на официальном сайте ФАС, ювелирная сеть привлекается к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение законодательства о рекламе».

«Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности. При определении размера штрафа учтен тот факт, что данная сеть систематически вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос недостоверной рекламой о предстоящем закрытии магазинов, уходе с рынка и прочим», — прокомментировала недобросовестную рекламу Sunlight заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.

Проверка в отношении розничной сети была начата после того, как с жалобой в ведомство обратился один из клиентов, пожаловавшись на обман. Он заявил о получении рекламной рассылки с сообщениями о «массовом закрытии магазинов» и «распродаже товара за бесценок», которые противоречат действительности.

 
 
 
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Публикация от SUNLIGHT (@sunlightbrilliant)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре 2019 года Волгоградское УФАС уже выдавало предупреждение компании Sunlight о прекращении действий, содержащих признаки нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ «Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение».

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