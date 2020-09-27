«Уже перебор»: Любовь Успенская надела платье дочери и насмешила фанатов

Певица Любовь Успенская выложила у себя на странице в Instagram фото в одежде своей дочери. Фанаты отреагировали на это скептически.

«Надела платье дочки. А у нас, оказывается, одинаковый размер, — написала Успенская. — Вот ведь везение? И генетика хороша, и платьями можно обмениваться».

Instagram @uspenskayalubov_official

Но порадовались за отличную фигуру у звезды немногие. Большинство встретили фотографию Успенской в обтягивающем ярко-желтом платье и тяжелых ботинках со смехом.

«Что-то странное происходит с Любушкой, не иначе!»;

«Мамочек, находящихся в одном размере с дочками, много»;

«Фотошоп один»;

«При всем моем уважении, но нет ничего хуже молодящейся старухи… уже перебор», — написали в комментариях.

В последнее время в сети вновь много говорят о странном поведении дочери Успенской Татьяны Плаксиной. Девушка находится в США, ее видео и фото в соцсетях вызывают у многих сомнения в ее адекватности. Недавно новый ролик из Лос-Анджелеса вызвал дискуссию о том, не психоз ли у девушки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская остро реагирует насчет скандала с дочерью.