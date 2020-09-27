Более 50 человек пострадали при обрушении перехода на подмосковном предприятии

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Алиса Маркова
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В результате ЧП были госпитализированы 18 человек. Их состояние оценивается как тяжелое.

Фото, видео: МЧС России

51 человек пострадал при обрушении перехода на подмосковном предприятии. Об этом 5-tv.ru рассказали в территориальном центре медицины катастроф. Пострадавшие находятся в различных больницах. Некоторые из них обратились к медикам самостоятельно. Ранее сообщалось о том, что в результате ЧП были госпитализированы 18 человек. Их состояние оценивается как тяжелое.

Согласно предварительным данным, обрушение надземного перехода на предприятии могло произойти из-за его перезагрузки, которая привела к деформированию крепежных элементов. Ночная смена покидала работу, в то время как дневная приходила на нее. Обе бригады встретились на переходе. Из-за этого на мосту скопилось большое количество людей.

Обрушение произошло на территории предприятия «ФМ Ложистик Сидорово» на улице Заводской. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Ступино Вере Назаровой и региональному министру здравоохранения Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пострадавших на подмосковном предприятии эвакуируют на вертолете.

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