Видео: Пострадавших на подмосковном предприятии эвакуируют на вертолете
В результате обрушения надземного перехода пострадали 30 человек, 17 из них были госпитализированы.
Фото, видео: МЧС России
5-tv.ru публикует видео эвакуации пострадавших на подмосковном предприятии на вертолете. ЧП произошло утром 27 сентября в Ступино. В результате обрушения надземного перехода пострадали 30 человек, 17 из них были госпитализированы.
Инцидент произошел на территории предприятия «ФМ Ложистик Сидорово» на улице Заводской. Согласно данным 5-tv.ru, обрушение случилось во время пересменки, на надземном переходе встретились люди, которые шли с ночной смены и шедшие на работу.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Ступино Вере Назаровой и региональному министру здравоохранения Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.
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