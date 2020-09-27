Видео: Пострадавших на подмосковном предприятии эвакуируют на вертолете

5-tv.ru публикует видео эвакуации пострадавших на подмосковном предприятии на вертолете. ЧП произошло утром 27 сентября в Ступино. В результате обрушения надземного перехода пострадали 30 человек, 17 из них были госпитализированы.

Инцидент произошел на территории предприятия «ФМ Ложистик Сидорово» на улице Заводской. Согласно данным 5-tv.ru, обрушение случилось во время пересменки, на надземном переходе встретились люди, которые шли с ночной смены и шедшие на работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Ступино Вере Назаровой и региональному министру здравоохранения Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.