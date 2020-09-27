Предстоящий развод певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым не дает покоя фанатам звезды. Кого-то интересует моральное состояние артистки, кого-то — ее новый бойфренд (и есть ли он?!), другие же упрекают сильную и независимую за «смелые взгляды на жизнь». Так, одно случайное фото Гагариной спровоцировало грандиозный скандал в сети.

На страничке в Instagram Полина опубликовала снимок, сделанный незадолго до концерта. В кадре — звезда позирует в ослепительном золотистом боди, ботфортах в тон и колготках в крупную сетку, что добавляет образу сексуальности. Голову певицы венчает тиара с крупными камнями.

«Сегодня Севастополь!» — анонсировала шоу Гагарина.

Instagram @gagara1987

Правда, публика необычного образа певицы не оценила. Большинство поклонников единогласно заявили, что Полина «совсем распустилась» на фоне расставания с супругом. По их мнению, артистка стала больше похожа на «эпатажную и беспринципную» Ольгу Бузову и теперь не вызывает у них уважения.

«Думала, хоть Полине не придется в трусах петь. Тренды глобализации…»

«Блин, ну и вы туда же? Как с этим жить теперь?»

«Ну, Бузова-то понятно, голоса нет, хоть пятую точку показать надо. Но вам это зачем?!»

«Вот и Гагарина разделась. М-да, куда катится мир?!» — возмущались фанаты.

Впрочем, отвечать хейтерам звезда и не думала. Ведь необоснованная критика — побочный эффект ее профессии, и с этим приходится мириться.

Но, справедливости ради, нередко фолловеры Полины действительно переходят грани дозволенного. Так, например, недавно они вдруг набросились на звезду с нелестными замечаниями, намекая, что она неправильно воспитывает своего ребенка. Подробности рассказывал ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруг Полины Гагариной на грани развода с ней вдруг ударился в воспоминания о свадьбе.