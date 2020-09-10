На грани развода с Гагариной ее муж ударился в воспоминания о годовщине свадьбы

На фоне обсуждения потенциальных новых возлюбленных и предстоящего развода между певицей Полиной Гагариной и фотографом Дмитрием Исхаковым очень странным показался его последний пост в сети Instagram. Неожиданно он поздравил супругу с годовщиной свадьбы.

Послание Исхакова получилось весьма эмоциональным и сентиментальным, полным воспоминаний о дне их бракосочетания.

«Семь лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь… С тех пор, наша жизнь превратилась в удивительное приключение. Я с благодарностью и нежностью в сердце вспоминаю годы, проведенные нами вместе. Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался», — написал фотограф.

Instagram @isxakov

Подписчики его страницы в Instagram не смогли определиться, что же происходит. Одни посочувствовали Исхакову и поддержали его, другие призвали оставить бывшую супругу в покое.

«Что-то я пост не поняла. Дмитрий, вы не жалеете, что разошлись?»;

«Прекрасные слова, достойного мужчины»;

«Прошлое — все в прошлом! Живите и все»;

«Хватит унижаться! Вот бесят такие мужчины! Оставь уже ее и отпусти! Не нужен ты ей и твои посты», — написали они в комментариях

И только некоторые заметили нестыковки в его послании в адрес Гагариной.

«Может, все-таки шесть?» — спросила одна из подписчиц.

Дело в том, что второй брак певицы был зарегистрирован 9 сентября 2014 года. Это значит, что свое согласие стать женой Исхакова Гагарина дала не семь, а всего шесть лет назад.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции экс-мужа Полины Гагариной на жизнь после расставания.