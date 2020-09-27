В Совфеде прокомментировали новое обострение конфликта в Карабахе

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха прокомментировали в Совете Федерации РФ. Как заявил 5-tv.ru первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, единственным вариантом разрешения ситуации остается диалог между сторонами за столом переговоров.

«К сожалению, возобновился конфликт. Есть надежда, конечно, что он будет непродолжительный. Наш МИД однозначно высказался за немедленное прекращение огня обеими сторонами. И необходимо садиться за стол переговоров. Потому что другого решения эта проблема не имеет», — сказал Джабаров.

Сенатор также подчеркнул, что важно усадить стороны за стол переговоров как можно скорее: это поможет уменьшить число жертв с обеих сторон. Кроме того, по его мнению, необходимо не допустить вмешательства других государств в конфликт.

«Однозначно быстрого решения этого конфликта нет. Но даже тот хрупкий мир, который поддерживался, он лучше боевых действий. Надеемся, что у обеих стран возобладает разум. Россия уже предупредила, что другого решения устранения конфликта нет. Главное, чтобы ни одна другая страна не вмешивалась в этот конфликт», — заявил Джабаров.

Россия заинтересована в урегулировании и стабилизации обстановки, так как и Армения, и Азербайджан дороги для нашего государства, как члены СНГ и дружественные страны, добавил сенатор.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Эскалация конфликта началась 27 сентября. Вину за это стороны возложили друг на друга. Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть жертвы среди мирного населения. В военном ведомстве Армении, в свою очередь, заявили, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

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