В Ереване мужчины старшего поколения мобилизуются после эскалации конфликта

Запись в добровольцы началась в военкоматах Еревана из-за нового витка конфликта в Нагорном Карабахе. Мужчины старшего поколения сами выстроились в очереди возле военкоматов.

«Каждый сын нации должен быть здесь и должен быть готов отдать свою жизнь, чтобы наши дети этого не видели», — говорит один из мужчин.

Правительство Армении объявило в республике военное положение и мобилизацию после начала эскалации давнего конфликта. Такое же решение было принято властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Обострение конфликта, который длится между Баку и Ереваном с 1988 года, началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили друг на друга вину за возобновление обстрелов. Учитывая сложившуюся ситуацию, российский МИД призвал стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры со всеми сторонами конфликта.