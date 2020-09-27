Фото с места падения легкомоторного самолета в Волгу под Нижним Новгородом

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Алиса Маркова
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Авиакатастрофа произошла днем в воскресенье, 27 сентября. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Фото с места падения легкомоторного самолета в Волгу под Нижним Новгородом

Фото: РИА Новости / Саид Царнаев

Фото с места падения легкомоторного самолета в Волгу под Нижним Новгородом опубликовала Приволжская транспортная прокуратура. Авиакатастрофа произошла днем в воскресенье, 27 сентября, возле села Михальчиково Кстовского района.

Приволжская транспортная прокурора

На место происшествия выехал Нижегородский транспортный прокурор. По факту произошедшего началась проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Обстоятельства ЧП уточняются.

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Фото с места падения легкомоторного самолета в Волгу под Нижним Новгородом

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