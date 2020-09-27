Главы Армении и Азербайджана обратились к своим народам после обострения в Карабахе

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Алина Потёмкина
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Никол Пашинян и Ильхам Алиев заявили о провокации со стороны противника, которая привела к эскалации нагорно-карабахского конфликта.

Фото, видео: TASS / Bernd von Jutrczenka / Михаил Метцель

Главы Армении и Азербайджана выступили с обращениями к своим народам в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Новый виток вооруженного противостояния в непризнанной республике начался 27 сентября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации обвинил власти Азербайджана в провокации, которая привела к потерям среди гражданских на территории Карабаха.

«Сегодня с утра Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе, среди мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха — Прим. ред.) по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои, с честью выполняя задачу по защите Арцаха», — заявил Пашинян.

Армения готова к войне, которую объявил ей Азербайджан, добавил армянский лидер.

«Мы готовы к этой войне, поскольку осознавали, что пропагандируемая в Азербайджане ненависть к армянам не могла привести к другому результату, чем к войне», — заключил Пашинян.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за эскалацию конфликта на Ереван. Он подчеркнул, что его страна смогла дать достойный отпор и защитить свои территории.

«Ни для кого не секрет, что первый огонь, в том числе артиллерийский, открыла Армения, и первыми погибшими были азербайджанские военнослужащие. Азербайджан дал достойный ответ противнику, и они не смогли продвинуться ни на сантиметр. Враг был остановлен, территориальная целостность нашей страны была защищена», — сказал Алиев.

Кроме того, он отверг все обвинения в провокациях со стороны Баку. Азербайджан уже показал умение противостоять агрессии Армении и готов продолжить давать отпор, подчеркнул Алиев.

«Азербайджан не прибегал ни к какой провокации. Азербайджан просто защищает свои интересы, поддерживает свою позицию и открыто проводит свою политику. <…> Сегодня армянская сторона совершила очередную военную провокацию против мирного населения и наших военнослужащих. Как я уже отметил, они получили и получат наказание», — заключил азербайджанский лидер.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном идет с 1988 года. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика — спорная территория, отделившаяся от Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азербайджан и Армения обвинили друг друга в разжигании конфликта.

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