Азербайджан и Армения обвинили друг друга в разжигании конфликта

Вооруженные силы Армении осуществили широкомасштабную провокацию и интенсивно обстреляли позиции азербайджанской армии. С таким заявлением выступил представитель Минобороны Азербайджана Анар Эйвайзов.

По его словам, обстрел проводился из минометов и крупнокалиберного оружия. Это привело к смертям и серьезным повреждениям гражданской инфраструктуры.

«В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чирагли и Орта Гарванд Агдамского района, сел Алханлы и Шукурбайли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района погибло и ранено мирное население», — заявил Эйвайзов.

Между тем, в Армении видят сложившуюся ситуацию иначе. Там «строжайше осудили» агрессию военно-политического руководства Азербайджана в отношении Республики Арцах.

«Сегодня с раннего утра азербайджанская сторона начала интенсивный обстрел по всей протяженности линии соприкосновения, целенаправленно обстреливая также мирные населенные пункты, в том числе и столицу Степанакерт», — заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Она подчеркнула, что армянская сторона «применит весь потенциал», чтобы обезопасить народ Арцаха и дать соразмерный политический и военный ответ.

«Всю ответственность за развязанную Азербайджаном агрессию несет военно-политическое руководство Азербайджана», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что после обстрелов в Нагорном Карабахе введено военное положение. Глава непризнанной республики объявил о мобилизации всех мужчин старше 18 лет. Учитывая сложившуюся ситуацию, российский МИД призвал немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.