Тысячи людей вышли на митинг в Минске в 50-й день протестов

В Минске началась очередная акция протеста оппозиции. Митинги в столице Белоруссии, а также в ряде других городов республики против итогов президентских выборов идут уже 50-й день.

Возле Стелы «Минск — город-герой» собираются участники протеста. Их численность составляет по разным подсчетам от десяти до ста тысяч человек. 5-tv.ru публикует видео происходящего.

На кадрах видно, как люди подходят к памятнику в центре Минска. Они несут с собой плакаты и красно-белые флаги. Правоохранители в репродуктор призывают граждан разойтись и не нарушать закон.

Ранее 5-tv.ru сообщал о стягивании БТР и военной техники к Дворцу независимости в Минске.

Митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. Граждане выходят на улицы, выражая недовольство итогами президентских выборов. Согласно официальным данным, гонку выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать результат, утверждая, что победу одержала соперница главы государства Светлана Тихановская.