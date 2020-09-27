БТР и военную технику стянули к Дворцу независимости в Минске

Колонна из десяти бронетранспортеров (БТР) прибыла к Дворцу независимости в Минске. Они приехали с северной части белорусской столицы. К месту также стянули легкие бронемашины, есть несколько карет скорой помощи и три пожарные машины, пишет РИА Новости.

Причиной стала запланированная у Дворца независимости несанкционированная демонстрация оппозиции. Власти также ждут митингующих на площади Государственного флага. Туда стянули грузовики и автобусы с силовиками.

Милиция будет ограничивать проезд в центре города. Так, накануне из-за проведения несанкционированных митингов была закрыта станция «Площадь Победы» — поезда шли без остановки.

«Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — говорится в официальном сообщении МВД Белоруссии.

Также в ведомстве предупредили, что перекрытие дорожного движения участниками незаконных демонстраций является уголовно наказуемым преступлением. То же касается организации и подготовки действий, нарушающих общественный порядок.

Ранее 5-tv.ru писал, как хакеры запустили на сайте белорусского госканала видео с разгоном протестующих.