БТР и военную технику стянули к Дворцу независимости в Минске
В центре белорусской столицы уже находится различная военная техника, скорая помощь и пожарные машины.
Фото: ТАСС / Наталия Федосенко
Колонна из десяти бронетранспортеров (БТР) прибыла к Дворцу независимости в Минске. Они приехали с северной части белорусской столицы. К месту также стянули легкие бронемашины, есть несколько карет скорой помощи и три пожарные машины, пишет РИА Новости.
Причиной стала запланированная у Дворца независимости несанкционированная демонстрация оппозиции. Власти также ждут митингующих на площади Государственного флага. Туда стянули грузовики и автобусы с силовиками.
Милиция будет ограничивать проезд в центре города. Так, накануне из-за проведения несанкционированных митингов была закрыта станция «Площадь Победы» — поезда шли без остановки.
«Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — говорится в официальном сообщении МВД Белоруссии.
Также в ведомстве предупредили, что перекрытие дорожного движения участниками незаконных демонстраций является уголовно наказуемым преступлением. То же касается организации и подготовки действий, нарушающих общественный порядок.
Ранее 5-tv.ru писал, как хакеры запустили на сайте белорусского госканала видео с разгоном протестующих.
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