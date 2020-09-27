Видео с места падения самолета в Волгу в Нижегородской области

Двое людей, которые находились на борту упавшего в Нижегородской области легкомоторного самолета, погибли. Об этом сообщили в региональном МЧС.

5-tv.ru публикует видео с места падения воздушного судна. Известно, что самолет рухнул в акваторию Волги возле села Михальчиково Кстовского района. Авиакатастрофа произошла днем в воскресенье, 27 сентября.

На место происшествия выехал Нижегородский транспортный прокурор. По факту произошедшего началась проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. Обстоятельства ЧП уточняются.