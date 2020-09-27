«Ребенок не виноват»: организаторы «Детского Евровидения» отреагировали на скандал вокруг отбора

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Виктория Андреева
Эксклюзив 140

В Академии Игоря Крутова прокомментировали безусловную победу петербурженки Софии Феськовой.

Фото, видео: Instagram @sofiafeskova, 5-tv.ru

После победы 11-летней петербурженки Софии Феськовой в российском национальном отборе «Детского Евровидения» в сети разгорелся грандиозный скандал с обвинениями в подтасовке результатов голосования.

Зачинщиком, как ни странно, выступила мама одного из участников — Рутгера Гарехта, заявившая, что не понимает, почему номера претендентов оценивали «по технической репетиции».

Чтобы развеять все слухи и прояснить ситуацию 5-tv.ru обратился за комментарием к PR-менеждеру Академии Игоря Крутого, занимающейся отбором участников на международный конкурс, Алене Мажаровой.

Для начала эксперт пояснила, что конкурсный отбор проводится исключительно в соответствии с нормами и правилами Европейского вещательного союза. Кроме того, Мажарова добавила, что традиционно голосование состоит из двух этапов — зрительского, посредством интернета, и профессионального жюри. По результатам первого, действительно, выиграл Гарехт, однако при сложении голосов жюри и пользователей сети безусловным лидером стала Феськова. Рутгер же опустился на вторую позицию.

«Оснований для возмущений, безусловно, нет. Это конкурс, там всегда есть первое место, второе и последнее. Первое место — одно. У каждого родителя есть амбиции, обида за своего ребенка. Все наши дети прекрасные, талантливые. Очень сложно всегда выбрать ребенка, который должен занять первое место. Для этого и вводится голосование профессионального жюри, голосование интернет-сообщества, чтобы выбирать самого лучшего», — отметила PR-менеджер Академии Крутого.

Собеседница 5-tv.ru также опровергла теорию о том, что петербурженка когда-либо являлась ученицей Академии и потому ее кандидатура была приоритетна. И в заключение добавила: и родители участников национального отбора «Детского Евровидения», и сотрудники организации возмущены той травлей, которая началась вокруг Софии Феськовой.

«То, что сейчас в интернете развернулась чудовищная травля ребенка — 11-летней девочки — это для нас всех неприемлемая ситуация, которую надо остановить. Потому что ребенок не виноват, что она заняла первое место. Это все видят родители», — подытожила Мажарова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с какой песней София Феськова выступит на «Детском Евровидении — 2020».

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