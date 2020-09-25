Россию на «Детском Евровидении-2020» представит петербурженка София Феськова

Победительницей российского национального отбора «Детского Евровидения» стала певица София Феськова, сообщает ТАСС. 11-летняя жительница Петербурга представит страну на международном конкурсе с песней «Мой новый день».

София – многократный лауреат российских и международных вокальных конкурсов, участница проекта «Голос. Дети», артистка мюзиклов «Гости из Будущего», «Улетная елка в стране Оз», «Перевернутое королевство», выступала дуэтом с певицей Зарой, Дианой Гурцкой, Александром Маршалом и группой Uma2rman.

Решение о выборе кандидатуры Феськовой принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей. Вместе с Софией за право выйти на международную сцену соревновались 11 участников в возрасте от девяти до 14 лет — авторы слов и музыки к песням или принимавшие участие в их написании.

Голосование на сайте «Детского Евровидения» проходило с 16 по 24 сентября. В профессиональное жюри под председательством главного редактора телеканала «Карусель» Татьяны Цываревой вошли: участница «Евровидения-2004» Юлия Савичева, конкурсант «Евровидения-2011» Алексей Воробьев, участница «Евровидения-2003» в составе группы «Тату» Лена Катина, победительница «Детского Евровидения — 2017» Полина Богусевич, участник «Детского Евровидения-2015» Михаил Смирнов и телеведущая Алла Крутая.

18-й международный конкурс песни пройдет 29 ноября. Впервые из-за пандемии коронавируса он состоится в формате телемоста. Ведущие разместятся в студии в Варшаве. В финале конкурса выступят юные музыканты из 13 стран: России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

Ранее 5-tv.ru писал, что организаторы «Евровидения-2021» представили четыре сценария.