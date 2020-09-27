Артист Никита Логинов скончался за несколько часов до премьеры спектакля по Гоголю

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Алиса Маркова
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На 27 сентября в московском театре «Около дома Станиславского» была запланирована премьера спектакля «Ревизор» с участием актера из фильма «Антикиллер». Логинов умер днем в воскресенье.

Артист Никита Логинов скончался за несколько часов до премьеры спектакля по Гоголю

Фото: ВКонтакте @Никита Логинов

Известный российский артист Никита Логинов скончался за несколько часов до премьеры этого сезона спектакля по Гоголю «Ревизор» днем в воскресенье, 27 сентября. В афише на сайте московского театра «Около дома Станиславского» говорится, что начало показа постановки назначено на 19 часов. В списке артистов, участвующих в спектакле, значится и Логинов.

5-tv.ru стала известна предварительная причина смерти актера из «Антикиллера» — Никита Логинов умер от сердечного приступа. Ему было 56 лет.

Актеру стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского», в котором Логинов был руководителем художественно-постановочной части. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Никита Логинов запомнился зрителям благодаря ролям в таких картинах, как «Антикиллер», «Московская сага», «Последний мент», «Адвокат-9», «Москва. Три вокзала», «Пятая стража» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер знаменитый оперный певец Вячеслав Войнаровский. Народному артисту было 74 года.

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