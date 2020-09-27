«Прекрасный актер» — Юлия Снигирь об ушедшем из жизни артисте из «Антикиллера»

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 610

Актриса выразила сожаление, что не стало ее коллеги по цеху Никиты Логинова.

Фото, видео: ВКонтакте @Никита Логинов

Актриса Юлия Снигирь в беседе с 5-tv.ru рассказала о совместной работе с артистом Никитой Логиновым, скончавшемся в воскресенье, 27 сентября, в возрасте 56 лет. Смерть коллеги по цеху стала неожиданной для многих, кто знал Логинова.

«Мы играли в спектакле Юрия Николаевича Погребничко „Легкая боль“. Прекрасный актер, очень жаль, что так случилось», — сказала Снигирь.

27 сентября, в день премьеры спектакля «Ревизор» с участием Логинова артисту стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского», где он служил и был руководителем художественно-постановочной части.

Ничто не предвещало внезапной кончины 56-летнего артиста. Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал на смерть Логинова актер Семен Штейнберг, игравший с ним в постановке по Гоголю «Ревизор». Премьера спектакля в этом сезоне была запланирована как раз на это воскресенье, 27 сентября.

Актер скончался за несколько часов до представления. Ему стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского», в котором он служил и был руководителем художественно-постановочной части. По данным 5-tv.ru, у Логинова случился сердечный приступ.

Артист родился 12 июня 1964 года. В 1990 году он окончил Московский институт культуры по специальности режиссура. Его наставником был заслуженный артист РСФСР Борис Ефимович Щедрин.

В кинематограф Логинов пришел еще до окончания учебы — в 1987 году он дебютировал в картине Ольгерда Воронцова «Мы — ваши дети». На его счету десятки работы в кино и театре.

Телевизионному зрителю он больше всего известен по игре в сериалах «ДМБ», «Неудача Пуаро», «Московская сага», фильме «Антикиллер». Последние годы Никита Логинов служил в Молодежном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского».

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