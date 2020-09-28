«Уже не по возрасту»: фанаты ополчились на Валерию из-за фото в вызывающей позе

Архивное фото певицы Валерии вызвало бурю негодования ее подписчиков в Instagram. Артистка выложила в микроблог кадр со съемок клипа «Можно я побуду счастливой?». Снимок сделан в конце сентября 2016 года в Турции. На нем звезда позирует в красном платье с глубоким декольте от российского кутюрье Александра Арутюнова. На ее ногах серебристые босоножки на высокой платформе.

К кричащему образу на тот момент 48-летняя Валерия добавила эффектную и провокационную позу. Она легла на ступеньки фешенебельного отеля возле бассейна и широкого расставила ноги. И хотя певицу снимали сбоку, такое положение тела несколько смутило ее поклонников.

Instagram @valeriya

«Красивое фото, но не надо было так сильно расставлять ноги»;

«Вульгарно! Надо быть скромнее!»

«Уже не по возрасту», — заявили в комментариях.

Валерия не пострадала от нападок блюстителей нравственности и лишь посмеялась над колкими отзывами.

«„Уже не по возрасту» — обожаю эту фразу. <…> У меня такая безупречная репутация, что ее давно пора испортить», — ответила автор поста особам в комментариях.

Как обычно бывает в подобных случаях, у певицы нашлись и защитники. Преданные фанаты указали хейтерам, что Валерия прекрасно выглядит и чудесно смотрится в кадре. И покуда это так, на возраст смотреть не стоит.

«Что же все зациклились с возрастом, причем чужим? Не по возрасту одета, не по возрасту раздета, не так стоит, не так сидит… не то съела, не так спела… Люди, будьте добрее, займитесь собой и своей жизнью», — написала одна из фолловеров и выразила мнение большинства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин ответил на слухи о госпитализации Валерии.