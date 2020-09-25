«Температура 40 градусов»: Пригожин ответил на слухи о госпитализации Валерии

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Виктория Андреева
Эксклюзив 48

Музыкальный продюсер рассказал о состоянии здоровья супруги.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru

Супруг певицы Валерии — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин — в беседе с 5-tv.ru прокомментировал информацию об экстренной госпитализации артистки.

Несколько минут назад в Instagram-аккаунте его коллеги Виктора Дробыша появился пост, где звезду на каталке погружают в карету скорой помощи. При этом она, почти полностью обездвиженная, продолжала распевать песни, поддерживая боевой дух.

«Да это было прошлым летом! Вирус был какой-то, сутки длящийся. Температура 40 градусов была. Плохо было так, что она двигаться не могла. У нее озноб был!» — заявил Пригожин.

По словам супруга Валерии, звезда действительно до последнего старалась держаться и не подавала виду, что испытывает жутчайшие муки.

Instagram @vdrobysh

Как следует из слов Иосифа Пригожина, сейчас жизни и здоровью любимицы публики ничто не угрожает.

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