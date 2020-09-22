«Мы и так уже все видели»: Айза Анохина снялась топлес в океане

|
Молодцова Анна
111

Телеведущей, выложившей откровенный снимок, припомнили курьез со случайной публикацией крайне пикантного фото.

Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Айза Анохина снова спровоцировала жаркую дискуссию на своей странице в Instagram, выложив откровенный снимок с Мальдивских островов. На нем бывшая супруга Гуфа предстала топлес на фоне совершенно прозрачного океана.

Правда, телеведущая все же решила соблюсти рамки приличия и прикрыла обнаженную грудь рукой. Однако это не удержало подписчиков от того, чтобы те не припомнили забавный курьез, который произошел с Айзой в начале сентября. Тогда она случайно «слила» в сторис изображение своего пикантного места, однако менее чем через минуту поняла свою оплошность. Девушка объяснила, что хотела отправить фото своему возлюбленному, однако случайно нажала не на ту кнопку. Пользователи это ей и припомнили.

«Так-то можно рукой не прикрывать. Мы и так уже все видели и даже больше»;

«Можно и не закрывать», — прокомментировали они.

Instagram @aizalovesam

Другая часть пользователей выразила мнение, что подобные снимки стыдно делать в присутствии детей и родителей, ведь Анохина поехала в отпуск с семьей. Однако знаменитость заверила, что в момент фотографирования никого из родственников рядом не было.

«Что за болезненное желание нагишом себя выставлять? Мне было бы стыдно перед родителями», — написала одна из подписчиц.

Однако не все были столь категоричны: кто-то обратил внимание на красоту природы и потрясающий вид, посчитав, что такие фото осенью очень поднимают настроение.

Ранее 5-tv.ru писал, что 52-летня Оксана Фандера восхитила фанатов, снявшись топлес.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.04
1.01 90.01
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:50
День осеннего равноденствия — как привлечь удачу и деньги
9:47
Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона
9:46
Во Франции восстановили первые статуи шпиля собора Нотр-Дам-де-Пари
9:45
У главы Алтайского края диагностировали COVID-19
9:31
Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины против COVID-19
9:19
«Мы и так уже все видели»: Айза Анохина снялась топлес в океане

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
Тарзан уже не первый раз предает Наташу Королеву — экс-участник «Дома-2»
«Они хотели этого добиться?»: Матери Тарзана стало плохо из-за его измены Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок