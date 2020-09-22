«Мы и так уже все видели»: Айза Анохина снялась топлес в океане

Айза Анохина снова спровоцировала жаркую дискуссию на своей странице в Instagram, выложив откровенный снимок с Мальдивских островов. На нем бывшая супруга Гуфа предстала топлес на фоне совершенно прозрачного океана.

Правда, телеведущая все же решила соблюсти рамки приличия и прикрыла обнаженную грудь рукой. Однако это не удержало подписчиков от того, чтобы те не припомнили забавный курьез, который произошел с Айзой в начале сентября. Тогда она случайно «слила» в сторис изображение своего пикантного места, однако менее чем через минуту поняла свою оплошность. Девушка объяснила, что хотела отправить фото своему возлюбленному, однако случайно нажала не на ту кнопку. Пользователи это ей и припомнили.

«Так-то можно рукой не прикрывать. Мы и так уже все видели и даже больше»;

«Можно и не закрывать», — прокомментировали они.

Instagram @aizalovesam

Другая часть пользователей выразила мнение, что подобные снимки стыдно делать в присутствии детей и родителей, ведь Анохина поехала в отпуск с семьей. Однако знаменитость заверила, что в момент фотографирования никого из родственников рядом не было.

«Что за болезненное желание нагишом себя выставлять? Мне было бы стыдно перед родителями», — написала одна из подписчиц.

Однако не все были столь категоричны: кто-то обратил внимание на красоту природы и потрясающий вид, посчитав, что такие фото осенью очень поднимают настроение.

Ранее 5-tv.ru писал, что 52-летня Оксана Фандера восхитила фанатов, снявшись топлес.