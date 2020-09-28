Финансирование льготной ипотеки в России увеличат в 2,5 раза

|
Марина Неруцких
57

В 2021 году на меры по снижению процентов по ипотеке власти выделят 12 миллиардов рублей.

Финансирование льготной ипотеки в России увеличат в 2,5 раза

Фото: ТАСС / Почуев Михаил

На продолжение программы льготного кредитования населения на покупку жилья в новостройках в 2021 году выделят 12 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на общенациональный план восстановления экономики.

Как говорится в документе, средства будут направлены на снижение ставок по ипотеке ниже уровня 8% годовых. При этом в июньской редакции плана на это было заложено пять миллиардов рублей, то есть в 2,5 раза меньше.

Программа субсидирования льготной процентной ставки по ипотеке в 6,5% стартовала 20 апреля 2020 года и должна продлиться до 1 ноября текущего. Кредит под пониженный процент предоставляется при приобретении квартиры в новом доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут упростить правила многоэтажного строительства.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака
2:30
Финансирование льготной ипотеки в России увеличат в 2,5 раза
1:40
Масштабные пожары под Воронежем угрожают пяти населенным пунктам — видео
1:10
День Никиты-гусятника: что можно и нельзя делать 28 сентября?
0:59
«Классно смотритесь»: Боню заподозрили в романе с Маратом Сафиным — фото
0:48
Фадеев представил поклонникам своего Мальчика — видео

Сейчас читают

«Тренды глобализации» — Гагарина вышла на сцену в откровенном наряде и возмутила фанатов
Названа предварительная причина смерти актера из «Антикиллера»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок