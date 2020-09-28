Финансирование льготной ипотеки в России увеличат в 2,5 раза

На продолжение программы льготного кредитования населения на покупку жилья в новостройках в 2021 году выделят 12 миллиардов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на общенациональный план восстановления экономики.

Как говорится в документе, средства будут направлены на снижение ставок по ипотеке ниже уровня 8% годовых. При этом в июньской редакции плана на это было заложено пять миллиардов рублей, то есть в 2,5 раза меньше.

Программа субсидирования льготной процентной ставки по ипотеке в 6,5% стартовала 20 апреля 2020 года и должна продлиться до 1 ноября текущего. Кредит под пониженный процент предоставляется при приобретении квартиры в новом доме.

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