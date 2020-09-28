«Фредди, ты ли это?» — Ревва с усами стал копией Меркьюри

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Валентин Черников
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Поклонники посоветовали юмористу попробоваться на роль вокалиста Queen.

Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov

Одна деталь, добавленная к внешности Александра Реввы, сделала его поразительно похожим на рок-звезду мирового масштаба. Юморист выложил фото в Instagram со съемочной площадки, на котором его запечатлели в момент наложения грима. Исполнителю роли Артура Пирожкова наклеили густые усы поверх гладко выбритого лица. В сочетании с короткой стрижкой, хитроватым прищуром и удачным ракурсом актер преобразился в непревзойденного солиста британской группы Queen.

«Сегодня меня опять УСЫновили», — скаламбурил Ревва.

Instagram @arthurpirozhkov

Увидел ли комик в себе сходство с великим вокалистом, неизвестно. Зато это заметили остальные.

«Вот кому Фредди Меркьюри нужно играть!» — одним из первых высказал мысль Гоша Куценко. Десятки подписчиков Реввы с ним согласились.

«Фредди, ты ли это?»

«100%! Почти один в один — Меркьюри!»

«Копия! Да, да и еще раз да!» — отреагировали в комментариях.

Александру посоветовали попробоваться на роль знаменитого певца. Тем более, что на этом поприще он и сам преуспел в образе Пирожкова. Между тем Ревва уже выступал в роли кинопродюсера и при желании смог бы создать собственный фильм с собою в главной роли.

Впрочем, российского байопика о Фредди Меркьюри с юмористом в главной роли фанаты не ждут. Поклонники считают, что ориентация и образ брутального мачо не позволит артисту сыграть в кино представителя сексуальных меньшинств. Ведь даже в костюме бабушки, он не выходил из образа дамского угодника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Ревва показал, как преображается в «бабушку легкого поведения».

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