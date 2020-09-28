Водитель автобуса в Калининграде выжил после смертельного ДТП

Сегодня в Калининградской области — день траура по погибшим в автокатастрофе. В воскресенье автобус с пассажирами на скорости выехал на встречную полосу, и лоб в лоб столкнулся с многотонным грузовиком. Погибли шесть человек, в том числе ребенок.

Основная версия — водитель автобуса выехал на встречную полосу. На асфальте остался отчетливый след шин. Похоже, водитель грузовика в последнюю секунду пытался резко затормозить и избежать столкновения. Но тяжелая машина с песком, протаранив автобус, проехала еще десятки метров и перевернулась.

Дмитрий Саранча предает с места трагедии.