Британцы подрались с полицейскими на митинге против новых ограничений из-за COVID
Сложная ситуация сохраняется и в других странах Старого Света.
Фото, видео: globallookpress.com /Ricardo Rubio, 5-tv.ru
Коронавирус ставит новые рекорды в Европе. В Британии ежедневный прирост заболевших свыше шести тысяч. Премьер-министр Борис Джонсон объявил о начале второй волны пандемии и ввел новые ограничения. Это вызвало массовые протесты. Тысячи людей в Лондоне вышли на митинг, который перерос в стычки с правоохранителями. Несколько полицейских пострадали, десять человек задержаны.
Сложная ситуация во Франции. Там только за сутки выявлено 14 с половиной тысяч новых случаев — это пик с начала пандемии. В Марселе, втором по величине городе страны, закрыли все бары и рестораны.
В Испании вводятся локальные карантины, вновь закрываются школы. Власти заявили о готовности изолировать Мадрид. В центральном парке испанской столицы провели массовую акцию в память о погибших во время эпидемии.
- 28 сент
- В России разработали прибор для уничтожения коронавируса в воде
- 28 сент
- В России вступил в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике COVID
- 26 сент
- Кто из звездных пенсионеров попадает под рекомендации Собянина сидеть дома?
- 26 сент
- Какой витамин снижает риск смертности из-за коронавируса?
- 25 сент
- Все больше стран объявляют о второй волне коронавируса
- 25 сент
- Россия закрыла программу вывоза соотечественников из-за COVID-19
- 25 сент
- Новый коронавирус может стать причиной развития опухоли мозга
- 25 сент
- Собянин попросил работодателей перевести москвичей на удаленку
- 25 сент
- Может быть сильнее первой: Вторую волну коронавируса ждут в мире
- 24 сент
- У десятилетнего сына Михаила Ефремова подтвердился коронавирус
Читайте также
81%
-0.36 89.66
-0.32
Нашли ошибку?