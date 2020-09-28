Британцы подрались с полицейскими на митинге против новых ограничений из-за COVID

Коронавирус ставит новые рекорды в Европе. В Британии ежедневный прирост заболевших свыше шести тысяч. Премьер-министр Борис Джонсон объявил о начале второй волны пандемии и ввел новые ограничения. Это вызвало массовые протесты. Тысячи людей в Лондоне вышли на митинг, который перерос в стычки с правоохранителями. Несколько полицейских пострадали, десять человек задержаны.

Сложная ситуация во Франции. Там только за сутки выявлено 14 с половиной тысяч новых случаев — это пик с начала пандемии. В Марселе, втором по величине городе страны, закрыли все бары и рестораны.

В Испании вводятся локальные карантины, вновь закрываются школы. Власти заявили о готовности изолировать Мадрид. В центральном парке испанской столицы провели массовую акцию в память о погибших во время эпидемии.