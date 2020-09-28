На «Формуле-1» в Сочи присутствовали 30 тысяч зрителей
Болельщикам впервые после пандемии разрешили посетить гонки.
Фото, видео: ТАСС / Panoramic; 5-tv.ru
В Сочи завершился Гран-при России «Формулы-1». Королевские гонки подтвердили статус самых зрелищных в мире автоспорта. Ревели не только моторы, но и трибуны — впервые после пандемии на «Формулу» вернулись зрители.
Гоночный уик-энд на черноморском побережье превратился в большой спортивный праздник и для болельщиков, и для самих пилотов.
Артур Ломидзе поделился впечатлениями.
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