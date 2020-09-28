Какую опасность несут резиновые сапоги и дождевики?

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Анастасия Шадская
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Дерматолог Лариса Алексеева советует отказаться от такой одежды, особенно жителям мегаполисов.

Какую опасность несут резиновые сапоги и дождевики?

Фото: depositphotos.com

Привычная одежда для промозглого времени года на самом деле не подходит для длительной носки и даже может навредить. Дерматолог Лариса Алексеева считает, что в дождевике можно попросту «свариться».

По мнению врача, у жителей больших городов вообще нет нужды в таких предметах гардероба даже в сильный ливень. В их распоряжении зонтики, такси, общественный транспорт, обилие укрытий вроде остановок и магазинов.

«Дождевики — это крайняя мера, подходящая для дачи или похода за грибами, — полагает Алексеева. — Такая одежда вредна, в ней нарушена теплорегуляция».

При длительной носке дождевик может вызвать скачки артериального давления. Отсутствие притока воздуха приводит к обильному потоотделению, кожным заболеваниям, сыпи, раздражению на коже, невралгии. Любой сквозняк грозит простудой, пишет радио Sputnik.

Резиновые сапоги там, где воды не по колено, также не нужны. Отсутствие циркуляции воздуха заставляет ноги потеть, развивается грибок. Кроме того, они не защищают от холода, так что риск подхватить ОРВИ в них больше. Заменой могут стать обычные ботинки и сапоги из кожи, а также простые кроссовки на толстой подошве. Такая обувь позволяет коже дышать, сохраняет ноги в тепле и защищает от луж.

А старый добрый дождевик заменит сшитая по современным технологиям верхняя одежда.

«В такую погоду всегда нужно иметь не дождевик, а курточку на синтепоне или на пухе с капюшоном. Она тонкая, но хорошо удерживает тепло, человек не потеет», — посоветовала напоследок доктор Алексеева.

Ранее 5-tv.ru писал, как защитить организм от ОРВИ.

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