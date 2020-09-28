«Идеальный концертный костюм»: Прохор Шаляпин предстал в образе русалки
Певец выложил в сеть снимки, сделанные во время фотосессии с детьми.
Фото, видео: Instagram @shalyapin_official
Певец и ведущий прогноза погоды на федеральном телеканале Прохор Шаляпин в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото, на которых предстал перед подписчиками в образе русалки. На снимках 36-летний артист позирует с голым торсом и голубым хвостом в воде вместе с детьми.
«Все видели Русалочку, но никто до сего дня Русала!» — написал Прохор Шаляпин.
Пользователи, подписанные на страницу финалиста «Фабрики звезд-6», неоднозначно восприняли очередную его публикацию. Некоторые посетовали, что таким путем в современном мире скоро совсем не останется мужчин. Другая часть юзеров отнеслась к результатам фотосессии с юмором.
«Лучше свои ноги иметь!»
«Скоро мужиков не будет. Одни русалки останутся!»
«Идеальный концертный костюм»
«Волочкова, отдыхает…»
«Только голос никому не отдавайте», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Прохору Шаляпину не удается найти настоящую любовь.
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